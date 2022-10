I brand alternativi alle grandi griffe che coniugano design | qualità e prezzi possibili

Leggi su amica

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Le it-bags deipiù prestigiosi sono veri e propri oggetti del desiderio per chiunque ami la moda e le tendenze. Ma esiste anche un universo alternativo altrettanto interessante. Ovvero quello delle borse di fascia media che propongono pezzi die dalaccattivante a un prezzo decisamente più accessibile. Ma queste borse hanno anche altri vantaggi. Per esempio sono molto amate da chi non vuole sfoggiare un pezzo griffato, riconoscibile da tutti. E preferisce qualcosa di più insolito e da addetti ai lavori. Indossare un pezzo più difficile da individuare e catalogare, infatti, è la strategia di molte donne che puntano su uno stile discreto e originale. In poche parole più personale.