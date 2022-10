Hellas Verona | Cioffi vicino all’esonero | tutti i possibili sostituti

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Inizio di campionato al di sotto delle aspettative per l’di Gabriele. Troppi pochi i cinque punti conquistati in nove partite, tanti invece i diciassette gol subiti. Numeri che hanno fatto suonare il campanello d’allarme in casa gialloblu. Come riportato da tuttomercatoweb, la dirigenza sta seriamente valutando l’esonero di, mai entrato in sintonia con l’ambiente. Il direttore sportivo dell’, Francesco Marroccu, ha stilato una prima lista di. Il nome in cima alle preferenze corrisponde a quello di Paulo Sousa, che ha già visto ilin tribuna contro l’Udinese. SousaSi sta valutando anche la promozione di Bocchetti dalla primavera, ...