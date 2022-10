Hanno hackerato la tv di Stato iraniana per mandare in onda le foto delle donne uccise | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Il sangue dei nostri giovani sgocciola dalle vostre dita”. Questo è il messaggio comparso, improvvisamente, durante la messa indel telegiornale della principale televisione diin Iran. Il tutto corredato dall’immagine di Ali Khamenei – ex Presidente e Guida Suprema del Paese – “nel mirino” mentre, in basso, vengono mostrare legrafiequattro ragazzedalle forze dell’ordine. C’è Mahsa Amini e non solo. La tvè stata hackerata da un gruppo denominato “Edalat-e Ali”, già sostenitoreproteste nel 2019. La TV nazionaleè stata hackerata oggi ed ètrasmesso un appello per unirsi alle proteste.#IranProtests2022 pic.twitter.com/6KiXUOrq1k — Antonio (@blusewillis1) October 9, 2022 ...