«Haaland mangia come un orso | 6 000 calorie al giorno | impazzisce per cuore e fegato»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Erlingun”. Il compagno di nazionale norvegese Joshua King dice di non aver mai visto nessunore tanto quanto il bomber del Manchester City. “È un mostro,soloun”. Lo stessoha svelato i segreti della dieta da 6.000al, scrive il Telegraph. Dice cheile il, li compra dal suo macellaio locale di fiducia, e ci beve su acqua filtrata. “Voi non lote questo, ma mi prendo cura del mio corpo”, ha dettomentre mostrava enormi pezzi didal suo macellaio. “Penso che ...

Sport Fanpage

... poi, Alfieha pubblicato su Instagram una foto delle lasagne tanto importanti per i gol del figlio, che è a tutti gli effetti un robot- lasagne. La risposta di Guardiola al "segreto" ...Era azione, era calcio, e canecane. L'ho affrontato altre volte, perché avrei dovuto ... Perjunior la vendetta ha un tenore decisamente diverso. Sportivo , come dovrebbe essere. "Sono ... Il segreto di Haaland è l'insospettabile lasagna del papà: Dentro c'è un ingrediente speciale Il bomber del Manchester City ha confessato di mangiarle ad ogni vigilia di partita casalinga. Il post di papà Alfie, la replica di Guardiola: «Facciamogli un’offerta per venire a cucinare da noi» ...Gli azzurri partono in posizione favorevole ma la Nations ha stravolto le gerarchie. Inghilterra e Francia fanno paura, in terza fascia occhio ad Haaland ...