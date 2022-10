“Ha mentito | tutte balle” GF Vip | scoperta bomba | Charlie Gnocchi ha capito e avvisa tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Al GF Vip 7ha smascherato un concorrente, il quale sarebbe fidanzato nonostante fin qui si fosse professato single. Tra l’altro, è uno dei più attivi proprio nel creare una dinamica che potrebbe scaturire in una futura relazione sentimentale. Ma il fratello di Geneora non ci sta più e ha deciso di parlarne apertamente con gli altri vipponi. Lui è a conoscenza di qualcosa che era all’oscuro degli altri e nella puntata del 10 ottobre potrebbe essere chiamato in causa da Alfonso Signorini. Dunque, nel corso della diretta del GF Vip 7,potrebbe parlare del concorrente fidanzato e avere un confronto con lui. Anche perché, se fosse confermato, una gieffina non ne sarebbe assolutamente felice visto che potrebbe essere stata presa in giro in questi giorni. Siamo ...