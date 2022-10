Guerra Russia-Ucraina | Putin | “L’attacco al ponte è terrorismo degli 007 di Kiev” Medvedev | “Distruggeremo i terroristi” Convocato il Consiglio di sicurezza

"Cosa provo Ricevere quel premio durante unasanguinosa che va avanti da otto anni, è una responsabilità enorme". Parla a Repubblica Oleksandra Romantsova, direttrice del Centro per le Libertà civili, Ong ucraina fresca vincitrice del ...... le carte di Putin extra nucleare Retroscena " La grande fuga dei giovani russi in Kazakistan per scappare dalla chiamata alladi Putin Il caso " Il generale Tricarico: "Nato tradita da alcuni ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ROMA - Cosa sta succedendo sul campo di battaglia in Ucraina Quanto è profonda la sconfitta militare dell’esercito della Federazione Russa Putin è ...