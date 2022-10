Guerra Russia-Ucraina | missili russi sul centro di Kiev | colpiti anche parchi giochi Risoluzione Onu su annessioni | “La Russia vuole riportarci ai tempi di Hitler” Biden a Zelensky | “Sì a sistemi aerei di difesa”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La Bielo: «Schieriamo le nostre truppe con Mosca». Mattarella: «L’Ue è un bersaglio di questa».: «Vogliono distruggerci e cancellarci dalla faccia della terra». La Croce Rosse sospende i movimenti fino a che non sarà sicuro farlo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce la sua posizione: "Il costante terrorismo contro la popolazione civile è l'evidente rifiuto delladi veri negoziati". Lain Ucraina ...Biden 'ha anche sottolineato il suo continuo impegno con alleati e partner per continuare a imporre costi alla, ritenendo laresponsabile dei suoi crimini die e delle sue ...La Russia ha "lanciato almeno 84 missili contro la popolazione civile e le infrastrutture civili". Lo ha detto l'ambasciatore ucraino all'Onu, Sergiy Kyslytsya, accusando Mosca di cercare di "riportar ...Dopo le critiche alla dirigenza militare La Russia cambia leader in Ucraina 10/10/2022, 17:16 (Aggiornato) I fallimenti dell'esercito russo in Ucraina ...