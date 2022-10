Guerra Russia-Ucraina | missili russi sul centro di Kiev | colpiti anche parchi giochi Attacchi ovunque sulle città ucraine L’Onu | “Escalation inaccettabile” Blinken | “Sostegno Usa è incrollabile”

RaiNews

...degli Esteri Dmytro Kuleba e ho condannato gli orribili e indiscriminati attacchi dellaalle ...inaccettabile' Gli attacchi russi sull'Ucraina sono "un'escalation inaccettabile della". Lo ...L'inviato in Ucraina Francesco Semprini, dopo le bombe su Kiev e le principali città del Paese di oggi, descrive l'attuale programma didi Putin per schiacciare le forze del presidente Zelensky dopo la distruzione parziale del ponte Kerch in Crimea da parte dei suoi militari: utilizzare qualunque mezzo e sfruttare l'alleato ... Live guerra in Ucraina, la guerra minuto per minuto: giorno 229 - Guterres (Onu): Da Mosca "escalation inaccettabile della guerra" - Guterres (Onu): Da Mosca "escalation inaccettabile della guerra" Dopo gli attacchi di Mosca contro Kiev e altre città dell'Ucraina gli Stati Uniti confermano il loro appoggio a Zelensky nella guerra contro la Russia. "Ho appena parlato con il ministro Kuleba - twit ...La Russia risponderà duramente, se il regime di Kiev continuerà a tentare di effettuare attacchi terroristici sul territorio russo, ha dichiarato lunedì il presidente Vladimir Putin. 'Se i tentativi d ...