Guerra Russia-Ucraina | il terrorismo di Putin | missili russi sul centro di Kiev | colpiti anche parchi giochi | morti e feriti Attacchi ovunque sulle città ucraine Usa | “Situazione preoccupante | monitoriamo”

Laha sferrato un attacco con missili e droni colpendo 14 regioni dell'Ucraina colpendo ... 'Evitiamo la terzamondiale' Generale si sono registrati bombardamenti russi su Kiev ed altre ...L'Unione Europea non ha fatto tutto ciò che era in suo potere per tentare di fermare latraed Ucraina. Ad ammetterlo è l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori Ue: 'All'inizio non pensavamo che ci ...Altre volte ho auspicato la guerra proprio per toglierci la Russia dai coglioni. Probabilmente sono l'unico qui dentro, o pochi oltre a me, ad essere stato imbarcato su una nave da guerra durante il s ..."PresaDiretta", questa sera alle 21.25 su Rai 3 una nuova puntata del programma di approfondimento di Riccardo Iacona, con uno speciale sulla guerra.