Guerra mondiale | l’ultimo drammatico allarme | l’annuncio improvviso di Crosetto

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Russia-Ucraina. La situazione al confine tra Russia e Ucraina è palpitante. La controffensiva di Kiev ha fatto storcere il naso a Putin, che ha minacciato l’utilizzo del nucleare. Nel frattempo, però, il presidente russo potrebbe richiamare al fronte anche alcuni alleati, tra cui la Bielorussia. Cosa succederebbe in caso di intervento di altre nazioni? Guidosi è lasciato andare ad un annuncio sui social che non fa assolutamente ben sperare. (Continua…) LEGGI ANCHE:nucleare, l’America fa scorta di un farmaco anti-radiazioni: cosa sta succedendoRussia-Ucraina,diIl conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe giungere nuovamente ad un punto di non ritorno. Le ultime manovre di ...

L'attacco di Trump 'Il pianeta potrebbe essere a un passo dalla Terza' - ha detto l'ex presidente Donald Trump, nel corso di un comizio a Mesa, in Arizona. Trump ha attaccato l'...Stava cercando funghi nel bosco, ma ha trovato una bomba a mano risalente alla Seconda. Quelli di domenica 9 ottobre a Castiglion Fiorentino , in provincia di Arezzo, sono stati momenti di apprensione per l'uomo, ma fortunatamente senza conseguenze. Cerca funghi, trova ...Gli Stati membri dell'Unione europea devono esprimere una politica di solidarietà e agire per tutelare i cittadini e le imprese ...«È importante porre in essere una campagna di alfabetizzazione sulla salute mentale per favorire la condivisione delle problematicità, riducendo la discriminazione e l’esclusione sociale», osserva Ema ...