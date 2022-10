Guardare il nostro Napoli tra i tifosi della Cremonese

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Si torna in trasferta (che bello!) dopo Verona. A Verona c’era un settore ospiti poco gremito (rispetto agli standard partenopei) e sicuramente entusiasmo diverso. Solo per l’acquisto del biglietto, per il match del Bentegodi, ce la prendemmo con molta calma mentre a Cremona, l’entusiasmo del tifo azzurro è talmente alto che i biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati prima di uscire praticamente. Poco male. Opto, senza dire niente a mio cognato Enzo ed al mio migliore amico Simone per Tribuna Laterale Sud, unico settore disponibile. 40 euro più spicci di commissione. In realtà Simone mi invia bonifico di 39,99 euro ma questa è un’altra storia. Dopo l’acquisto dei biglietti ci viene un dubbio? Ma c’è rivalità tra ie del? Leggo ...