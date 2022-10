Grande successo per il “Cammino dei Mille” | già sold out anche l’appuntamento del 22 ottobre

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ha riscosso unl’escursione condotta lungo le tappe 1 e 2 del neonatodei, inserita tra le passeggiate de “Le Vie dei tesori”. Ieri, sabato 8, si è tenuta la prima passeggiata che ha registrato il pienone. La prossima data, quella del 22, già è andataout. Il percorso, di circa 19 km, comincia dalla piazza di San Martino delle Scale, per poi attraversare Valle Lupa e Portella Rena, costeggiare Valle Cuba su fino al Monumento di Rosolino Pilo, per poi proseguire verso la Neviera per chiudersi ad anello, in discesa su Costa Neviera per rientrare a San Martino. Partecipanti provenientidalla provincia di Trapani. Da Carini hanno partecipato i soci del gruppo sportivo Hykkara Running. Vincenzo ...