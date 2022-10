Grande Fratello Vip | Soraia Allam Ceruti a gamba tesa su Cristina Quaranta | ' ' I neuroni si possono usare anche tutti insieme' '

Sta facendo discutere il popolo del web e i telespettatori del GF Vip una Instagram Stories recentemente pubblicata da Belen Rodriguez . Nel messaggio al vetriolo lasciato sui social dalla showgirl ...Nikita Pelizon e il rapporto delicato con i suoi genitori: il suo racconto Nikita Pelizon, oltre al giallo sul suo fidanzato , è rimasta un po' ai margini delVip 2022 e non si è mai del tutto esposta nella Casa. Ora, la modella ha deciso di aprirsi con Daniele Dal Moro, al quale confida una parte del suo vissuto: il difficile rapporto con ...Paolo Bonolis, ospite a Verissimo, commenta la moglie Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip: "Come sempre, è molto brava" ...Dopo lo sfogo per le Nomination, Gegia si avvicina ad Antonella per esprimere il suo parere su Edoardo La VIP sostiene che il concorrente si sia avvicinato prima a Giaele… Leggi ...