Grande Fratello Vip | Paolo Bonolis commenta Sonia Bruganelli come opinionista

Cristina Quaranta è un po' la "disturbatrice" della settima edizione delVip ed è magnifica nel suo ruolo davanti alle telecamere. L'ex volto di Non è la Rai ha fatto infuriare Luca Salatino , tirando in ballo la fidanzata Soraia Allam Ceruti , portando l'...... il conduttore ha parlato di sua moglie Sonia Bruganelli, attuale opinionista delVip. Gf Vip, Paolo Bonolis parla della moglie Sonia Bruganelli: "Donna brillante e intelligente" ...Paolo Bonolis, ospite a Verissimo, commenta la moglie Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip: "Come sempre, è molto brava" ...Dopo lo sfogo per le Nomination, Gegia si avvicina ad Antonella per esprimere il suo parere su Edoardo La VIP sostiene che il concorrente si sia avvicinato prima a Giaele… Leggi ...