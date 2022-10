Grande Fratello Vip | anticipazioni puntata 10 ottobre 2022 | chi è al televoto | ospiti | nuovi ingressi stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Come ogni lunedì che si rispetti l’appuntamento su Canale 5, in prima serata, è solo uno. Ed è quello con ilVip. Il reality, che è da sempre amatissimo dal pubblico, ha preso il via da poche settimane, ma tanto è bastato per far già vacillare gli equilibri precari tra i concorrenti. C’è chi ha abbandonato il gioco come Marco Bellavia e Sara Manfuso, chi è stato squalificato come Ginevra Lamborghini e chi, all’interno della casa più spiata d’Italia, sta cercando di trovare un suo perché. Tra amori che nascono, chiacchiere, polemiche e strategie. Ma cosa succederà nelladi oggi? Chi sono i concorrenti ale cDhi rischia l’eliminazione al GF VIP Al, a rischio eliminazione, molti ‘vipponi’. Il pubblico chi deciderà di salvare tra Antonella Fiordelisi, influencer e ...