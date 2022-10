Grande Fratello Vip | anticipazioni bomba | “Nuovo possibile espulso e una lettera di Marco Bellavia”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Oggi in prima serata su Canale 5 unappuntamento con il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini Questa sera 10 ottobre va in onda una nuova puntata delVip. Grazie allecircolate in rete ma date in maniera esclusiva questa mattina da Federica Panicucci nel suo programma, possiamo dire con L'articolo proviene da KontroKultura.