Governo Meloni | i tempi | il 13 prima riunione del Parlamento | esecutivo entro il 25 ottobre salvo imprevisti

Sky Tg24

Il capo delalbanese ha raccontato di una strana operazione gestita dai servizi segreti per far arrivare ... il messaggio dia Vox 'Io e il ministro Di Maio abbiamo fatto insieme un'...04:44da Vox , nulla di scandaloso a differenza di cosa pensano in molti 06:30 Il Cav al ... 07:45 De Angelis sulla Stampa riferendosi ai ministeri parla di "dei rifiuti": bravo bel ... Nuovo governo, le news di oggi. Meloni: "Ogni missile isola di più Putin". LIVE Ma nel frattempo c'è da fare i conti con un nuovo esecutivo, sbilanciato a destra: "Io spero che faremo un’opposizione il più unitaria possibile, altrimenti faremo il regalo più grande a Giorgia ..."Non abbiamo tensioni con nessuno, è una normale dialettica fra tre partiti diversi della stessa coalizione". (ANSA) ...