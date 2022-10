Governo | la carica dei nuovi eletti a Montecitorio | dalle sneakers alle perle per il primo giorno a Roma

...come in quel caso al partito della Meloni toccherebbe sia palazzo Chigi che la secondadello ... puntiamo a dar vita a unautorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze', ...In base alle norme vigenti anche i parlamentari gia' innelle passate legislature, per poter ... il presidente della Lazio Claudio Lotito (Forza Italia) e l'ex ministra delConte 1 Erika ...Al Senato bastano 104 sì per eleggere subito il nuovo presidente, non è escluso quindi che già nella giornata di giovedì ...Richiesta di rnnovo della sola cassa integrazione attivata a fine 2021 per oltre 300 operai quando si è fermata la linea dello zinco, bloccare il piano di fermata della produzione del piombo negli imp ...