Governo | il totoministri | le quote dei bookmaker

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – È conto alla rovescia per l’inizio della legislatura: in settimana è fissata la prima seduta del Parlamento, mentre continuano le trattative all’interno del centrodestra per ’riempire’ le caselle dei ministri del nuovo. Come riporta Agipronews, il fornitore diper iinternazionali Oddsdealer.net conferma all’Economia Fabio Panetta, a 1,83, con Domenico Siniscalco a 2,89 e Dario Scannapieco a 4,82. Matteo Salvini continua a ’rivendicare’ il Viminale, ma i trader scommettono su Matteo Piantedosi, avanti a 2 volte la scommessa. Spunta però il nome di Giulia Bongiorno, seconda in quota a 2,90, con Giuseppe Pecoraro che insegue a 3,85. Se non dovesse andare all’Interno, Bongiorno punta anche alla Giustizia (a 3,20), dove però è favorito Carlo Nordio a 1,80. Terzo in quota Francesco Paolo Sisto a 4. ...

