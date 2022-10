(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - E' un, la chiusura di un cerchio, la parola fine suggellata da un sorriso che vuole lasciarsi alle spalle divisioni, frizioni e un finale che lascia a molti, nelle file del governo, l'amaro in bocca. Mariosaluta i suoi ministri al termine di un Cdm -potrebbe essere l'ultimo, anche se non è esclusa una nuova riunione su provvedimenti in scadenza- che ha giocato di anticipo sul Documento programmatico di bilancio: molti erano pronti a scommettere che il Dpb sarebbe arrivato in ritardo a Bruxelles, ben oltre la scadenza del 15 ottobre. E invece l'ha fatto i compiti a casa, il file è già stato spedito, proprio in queste ore, all'Europa, e il premier ringrazia i ministri uno a uno, dopo un brindisi e una foto ricordo sullo 'scalone' di Palazzo Chigi. C'è chi lo descrive sollevato, chi ...

**Governo: il congedo di Draghi, 'esecutivi passano ma Italia resta'** Roma, 10 ott. (Adnkronos) – E' un congedo, la chiusura di un cerchio, la parola fine suggellata da un sorriso che vuole lasciarsi alle spalle divisioni, frizioni e un finale che lascia a molti, nelle ...Roma, 10 ott. (askanews) - Dopo venti mesi a Palazzo Chigi si chiude con un brindisi e una foto di gruppo l'esperienza di Mario Draghi alla guida del governo. Oggi il premier ha presieduto quello che, ...