Governo | Calenda | ' nessuna politica come Polonia | a Meloni manca solo maschera Draghi'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Non farannodella, sono le due: ladi lotta e ladi. Laoggi gliche si mette ladie poi è la stessa cosa, nel senso che vuole i tecnici all'Economia, che dice saremo stabili sul bilancio, è sempre la stessa sceneggiata". Lo ha affermato Carlo, ospite di 'Omnibus' si La7, commentando il messaggio inviato ieri a Vox da Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia. "La-ha aggiunto il leader di Azione- voleva uscire dall'euro, adesso arriva lì e dice sono europeista a oltranza: lo ha fatto prima Salvini, ...

... apre spazi inaspettati al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e al Terzo Polo di Carlo... Non si è votato quando sono implosi gli altri perché non eravamo pronti con una proposta di, ...... si sono acuiti contrasti interni e lotte personali, si è accentuato l'isolamento politico e rafforzata la concorrenza di Conte e. Il tutto mentre sta per nascere undi destra ("O noi ...Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Non faranno nessuna politica della Polonia, sono le due Meloni: la Meloni di lotta e la Meloni di governo. La Meloni oggi gli manca solo che si mette la maschera di Draghi ...Il fondatore della Buona destra ed esponente di Azione: "Giorgia è dentro una tenaglia tra quel che era e quel che deve essere. Sa benisismo che ...