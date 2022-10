Governo | Berlusconi “Sui nomi nessun veto tra alleati”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In vista della formazione del novo“è importante che Forza Italia sia determinante sul piano dei numeri, ma ancora più determinante è la nostra funzione politica. Essere determinanti non significa ovviamente assumere un atteggiamento ricattatorio: non è nel nostro stile e non ce n’è bisogno perchè i rapporti con glisono improntati a grande correttezza politica e cordialità personale”. Così il presidente di Fi, Silvio, in un’intervista a Il Giornale.afferma che “il nostro sarà unpolitico che, tuttavia come il precedente, non rinuncerà a chiamare a raccolta le energie migliori del Paese. Alla guida dei ministeri dovranno andare persone che abbiano dimostrato concretamente di saper realizzare gli obbiettivi che si prepongono. Se saranno ...