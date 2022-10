Golf | Ryder Cup Roma 2023 in visita a Madrid

La Gazzetta dello Sport

Finora ogni edizione dellaCup ha registrato il tutto esaurito e anche in Italia sarà ... in quei giorni Roma sarà proprio la capitale mondiale del. Adesso che il tempo sta per concludersi, ...Risultato particolarmente importante anche in ottica Race to Dubai, con il vicecapitano del prossimo Team Europe diCup, che ora è dentro le prime decisive 60 posizioni. Biglietti Ryder Cup 2023 a Roma: in vendita solo fino a domenica Tra sport, golf e valori condivisi. Un viaggio tra passato e presente. Perché nel 1997 la Spagna ha ospitato per la prima volta nell’Europa Continentale, la Ryder Cup. Con il Team Europe, guidato da ...Fai la Ricerca Vai a ANSA.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie p ...