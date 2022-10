Gli 007 di Kiev | ' Putin aveva pianificato questi attacchi da almeno una settimana'

Nicola Porro

Stay Behind A questo punto, bisognerebbe chiedersi a che gioco sta giocando Zelensky: si tratta di un'operazione occulta, volta a mascherare il reo del sabotaggio, oppure i vertici ucraini ...Sono stati identificati come obiettivioggetti delle infrastrutture civili critiche e le aree centrali delle città ucraine densamente popolate", si legge in una nota. “Contrabbandò vaccini con gli 007”. Cosa c’è dietro la rivelazione su Di Maio L'intelligence ucraina: "Le truppe russe «avevano ricevuto istruzioni dal Cremlino per preparare massicci raid missilistici contro infrastrutture civili in Ucraina il 2 e 3 ottobre scorsi".L'azienda cinese realme presenterà tra pochissimi giorni il nuovo realme C33, uno smartphone entry-level ma con l'aspetto di uno di fascia alta. Il device inoltre monta una batteria da 5.000 mAh e una ...