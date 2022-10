Giugliano | musica e degustazione per il primo anniversario di Gelo Store e Frutta Store

(Di lunedì 10 ottobre 2022). In occasione deldell’apertura di, nei punti vendita di via Vittorio Veneto avrà luogo, nelle intere giornate di venerdì 14 e sabato 15 ottobre, unadi prodotti con la collaborazione dell’azienda “Rispo”. Nel pomeriggio di venerdì, sempre nel punto vendita di via Veneto nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

Girandola di sostituzioni da entrambi le parti ma lanon cambia. E' sempre l'Italia ad ... Alberto Santoro L'elenco dei convocati Portieri: Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (), ...... a testimoniare il credo nella non - violenza e la volontà di look originali, con... 'Non utilizzeremo scatole di polistirolo - aggiunge Fulvio- bensì in plastica riciclabile. Il ... Giugliano ha bisogno di una giunta di qualità al lavoro H24