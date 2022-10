Giornata Mondiale delle Bambine – L’Unarma | “Sono troppe le falle nell’applicazione del codice rosso”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “L’Italia nel 2021 ha raggiunto un triste primato: il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale ha rilevato infatti che lo scorso anno siverificati 6.248 crimini su minori, la maggior parte ai danni die ragazze (64%), superando per la prima volta la quota seimila. Ladell’11 ottobre ci invoglia a prestare maggiore attenzione al futuronostre cittadine, sovraesposte a rischi per la sicurezza tanto online quanto nei luoghi pubblici”. Così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, sindacato dell’Arma dei carabinieri.: “Oggi si contano in Italia 1.332 casi di violenze sessuali, l’88% subite proprio da giovani donne” Come spiega infatti il sindacalista dei ...

Lo riferisce un rapporto della Commissione europea sull'impatto della pandemia sulla salute mentale dei giovani, diffuso in occasione della. "I giovani sono stati particolarmente ......il coming out di un'icona del calcioe dello sport spagnolo - gesto destinato a scuotere e sferzare il mondo del calcio, - altro non sarebbe stato che la bravata di un hacker. Una...Nel corso della pandemia Covid sono diminuite in Italia le persone prese in carico dai servizi dedicati alla salute mentale ...LATINA – Ha toccato Latina alla vigilia della Giornata mondiale della Salute Mentale Esso, un cavallo di razza Persano in viaggio attraverso l’Italia per promuovere le tematiche e la tutela della salu ...