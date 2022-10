Giornata mondiale della salute mentale | così pandemia | guerra e crisi economica hanno fatto aumentare i disturbi psichici

(Di lunedì 10 ottobre 2022) C’è una “significativa presenza di sofferenza psichica”: l’80%popolazione dice di essersi relazionata a persone conmentali. Ansia e depressione, ma anche schizofrenia obipolari. Lo dice un’indagine realizzata dalla Doxa per il FestivalRo.Mens, che si è concluso a Roma il 2 ottobre. Nel mondo, imentalicolpito 970 milioni di persone nel 2019 e sono aumentati per gli effettiCovid-19. Nel nostro Paese, il Telefono Amico Italia ha contato quasi 6mila richieste d’aiuto nel 2021. Arrivavano da persone con idee di suicidio o preoccupate per il possibile suicidio di un caro: il 55% in più rispetto al 2020. Rispetto al 2019 il dato è quadruplicato. ...

Ma parlarne è l'unico modo per abbattere il tabù, ed è anche per questo che nascono iniziative come ladella Salute Mentale, che ricorre il 10 ottobre di ogni anno e ha come ...In attesa degli esami strumentali, dalle parole di Mou si evince che l'infortunio di Dybala sia abbastanza grave e la Joya rischia di saltare ilin Qatar . Nelladi oggi, l'...Anche in Italia la Giornata mondiale della salute mentale desta l’attenzione dei media e della politica, soprattutto dopo la pandemia. Lo slogan più gettonato è: «Non c’è salute senza ...E' quanto dichiara l'Assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, istituita nel 1992 per promuovere la consapevolezza e la difesa della ...