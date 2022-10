Giampaolo Tatriele Credit Group Italia | “Caro energia | cresce l' allarme per il rischio insolvenza delle imprese”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) - L'aumentobollette e l'inflazione galoppante riducono i margini di profittoaziende debitrici, aumentando le criticità di gestione Milano, 10 ottobre 2022. La crisi energetica e la crescita dell'inflazione mettono in difficoltà le aziende in ogni comparto. Da una parte, infatti, si assiste all'aumento degli importibollette, dall'altra - spinti dall'inflazione - crescono anche i prezzimaterie prime con la conseguente riduzione dei margini di profitto. In un contesto simile ildida partediventa inevitabilmente sempre più concreto, ragione per la quale è necessario agire tempestivamente. “E' così - conferma, ...