GF Vip | diretta settima puntata | Luca Salatino pronto ad abbandonare la casa Nuova espulsione in arrivo?

La settima puntata del Grande Fratello, che seguiremo come sempre inminuto per minuto su Leggo.it, si preannuncia ancora una volta turbolenta. Al televoto questa sera ci sono: Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi , Attilio ...Grande Fratelllo, "provvedimenti seri contro chi ha umiliato Bellavia" Ora c'è anche una ... 'Sparisci perché per me sei morto', 'Finge' non si possono sentire, specialmente se sei in24 ...Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata in programma oggi, lunedì 10 ottobre 2022, ultime notizie. Scopri di più ...Grande Fratello Vip 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vedere puntata in onda stasera, giovedì 10 ottobre 2022, alle ore 21,30 ...