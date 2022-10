GF Vip 7 | diretta settima puntata

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Pamela Prati - GF Vip 7 Il Grande Fratello Vip arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.42: Breve anteprima. 21.45: Signorini entra in studio, saluta le opinioniste e la Salemi “per un paio di tweet” e anticipa che Marco Bellavia “torna a parlare”. 21.50: Collegamento con la casa. Si parte da Pamela e Patrizia, invitate a raggiungere la Super Led perché tra le due ci sono scintille. GF Vip 7: anticipazionidi lunedì 10 ottobre 2022 In ...

