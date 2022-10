(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ildei servizi tedeschi per la cyber, Arne Schönbohm, verràper i suoicon la. A darne notizia è l’agenzia francese Afp, che cita fonti governative di Berlino. Il direttore del Bsi – Ufficio federale per la– avrebbe perso la fiducia della ministra dell’Interno Nancy Faeser, che avrebbe deciso di licenziarlo. Questa mattina i due avrebbero dovuto partecipare a una presentazione congiunta dal rapporto annuale del Bsi alla stampa. L’evento, però, è stato annullato. Schönbohm è stato criticato per la fondazione, avvenuta all’incirca dieci anni fa, del controverso «Consigliocibernetica». Di questa associazione fa parte anche l’azienda di cybersecurity ...

Germania, Afp: «Licenziato il capo dell'agenzia per la sicurezza informatica per legami con la Russia» I grossi disagi che hanno colpito sabato mattina la rete ferroviaria nel nord della Germania, con riflessi anche sui collegamenti transfrontalieri per esempio verso Amsterdam e la Danimarca, sarebbero dovuti a un sabotaggio. Per quasi tre ore, nell'immensa area che spazia da da Lubecca a Brema, da Amburgo a Kiel fino a tratti del Nordreno-Vestfalia, migliaia di treni sono rimasti fermi.