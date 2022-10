Gente Strana – Watu Wa Ajabu | alla XX edizione di Alice nella Città

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 10 ottobre 2022): nuovo progetto cinematografico per Genoma FilmsXXdi, la sezione autonoma e parallelaFesta del Cinema di Roma in programma dal 13 al 23 ottobre Quale film sarà presentato?Wadi Marta Miniucchi sarà presentato in anteprima come Evento Speciale venerdì 21 ottobre alle ore 15.00 al cinema Giulio Cesare. Dopo il passaggio a Roma il film uscirà nei mesi successivi al cinema per poi essere programmato su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Il filmWaè un mockumentary che attraverso fiction, documentario ...