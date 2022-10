Gas e sanzioni | la trappola del ritorno all' ”interesse nazionale” di M Cappato

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Difendere l’”. Che belle parole! Dunque ora, finalmente, difenderemo l’. Per gli altri, è finita la pacchia. Si comincia dal gas e dalle bollette. Il nostro– essendo l’Italia dipendente dal gas di Putin e avendo un debito pubblico mostruoso – è che intervenga l’Unione Europea per: fissare un tetto al prezzo del gas; effettuare acquisti congiunti di energia; disallineare il prezzo delle altre fonti di energia da quella del gas; finanziare dei pacchetti di interventi economici in difesa di consumatori e imprese. Evviva l’. Poi però arrivano i tedeschi e rovinano tutto. Questi vorrebbero, meschinamente, difendere l’. Sul gas ...

RaiNews

...che non ne hanno bisogno e che eliminano l'incentivo per i consumatori a ridurre la domanda di. ...i commenti di Zelensky arrivano un giorno dopo che il blocco ha imposto una nuova serie di...La risposta europea dovrebbe essere ' il tetto al prezzo dele un Next Generation Eu per l'... Non si può condividere tutti la scelta politica dellealla Russia, ma non i loro effetti'. Ue: nuove sanzioni. Von der Leyen: "Pronti a discutere price cap temporaneo sul gas" Von der Leyen apre alla possibilità di modificare regole bilancio Ue: “cambiare per affrontare sfide comuni. In 2 settimane proposta prezzi calmierati gas” ...Panifici, supermercati e ristoranti sono stati sottoposti a controllo dalla Squadra Amministrativa della Questura di Siracusa. Insieme agli ispettori dell’Ufficio Sian (Servizio Igiene degli Alimenti ...