Frase shock del giornalista | “Certe agevolazioni arbitrali confermano la crescita del Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nell’edizione odierna del quotidiano Il Giornale, ilTony Damascelli ha commentato come di consueto quello che è accaduto nell’ultima giornata di campionato. Di seguito le sue considerazioni in merito alla fuga deldi mister Spalletti: “Il primato solitario delha una logica che di solito non entra nei discorsi del football. I meriti sono evidenti, la qualità del gioco, i risultati generosi evanno a confermare ladella squadra anche in una trasferta che non è stata così facile come quella di Cremona”. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Elogi e anche qualcheche può scaturire alcune polemiche, come ad esempio il riferimento ad alcune scelte del direttore di gara. Simeone ...