Francesco Totti si è trasferito | la nuova casa è a Roma Nord vicino Noemi Bocchi | ecco dove

Commenta per primocambia maglia. No, nessun passaggio a chissà quale squadra. Lo storico capitano trasloca dalla sua Roma sud a Roma nord. Un cambiamento epocale per chi è nato a San Giovanni ed è ...sempre più vicino a Noemi Bocchi Lo scoop, secondo l'indiscrezione di The Roman Post ripresa da Messaggero, si sarebbe trasferito a Roma Nord per stare vicino a Noemi ...Francesco Totti e Ilary Blasi non si parlano più: come comunicano in merito alla gestione dei tre figli, parlano gli amici dell'ex coppia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...