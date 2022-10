Francesca Fialdini | lo sfogo di Iva | “Umiliata | offesa | ha detto cose pesanti”

Leggi su biccy

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Quello che è accaduto nella prima puntata di Ballando con le Stelle continua a far parlare. Iva Zanicchi ha dato della ‘T’ a Selvaggia Lucarelli e poche ore dopo si è scusata sui social. La cantante ieri è stata ospite anche dia Da Noi a Ruota Libera, dove ha trovato a sorpresa Selvaggia Lucarelli collegata con la trasmissione.e la precisazione di Iva Zanicchi: “Due che mi accusavano, mi sono sentita”. Oggi la Zanicchi era da Alberto Matano a La Vita in Diretta ed ha parlato nuovamente di ciò che è successo sulla pista di Ballando. Inaspettatamente Iva ha puntato il dito contro, ‘colpevole’ di non essere stata imparziale nel confronto tra lei e la Lucarelli . La concorrente ...