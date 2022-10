Flick | «La politica si è adagiata sulla supplenza della magistratura»

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tra i temi ora in secondo piano, viste la difficile situazione economica ed internazionale, ma che prima o poi tornerà in primo piano c'è il difficile rapporto tra giustizia e. Dopo anni di scontri anche violenti e di intromissioni del potere giudiziario in quello politico, ma dopo anche il pesante scandalovicenda Palamara bisogna ricostruire il mondoin chiave più moderna ed efficiente. Panorama.it ha incontrato l’insigne giurista -tra l’altro Ministrogiustizia nel primo governo Prodi e professore emerito di diritto penale alla Luiss di Roma- per ragionare sui temi che il nuovo governo dovrà necessariamente collocare ai verticisua agenda. Professore, lei è reduce dal congresso delle Camere penali tenutosi ...