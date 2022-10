Firenze | Gaia Checcucci alla guida dell' Autorità dell' Appenino Settentrionale

LA NAZIONE

La fiorentina è stata nominata segretario generale dell'ente pubblico che si occupa di assicurare la difesa del suolo, il risanamento idrogeologico e la tutela della risorsa idrica. La manager fiorentina Checcucci è stata nominata nuovo Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale. Per Checcucci è un ritorno dove in precedenza era stata segretario dell'Autorità di bacino del fiume Arno per sette anni fino al 2015, quando ha vinto la selezione per ricoprire l'incarico.