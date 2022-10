Fiorentina Lazio | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Al Franchi, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 traAl Franchi si affrontanonel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23.0-0Migliore in campo: A fine primo tempo PAGELLE0-0: ile i marcatori In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.