Fiorentina-Lazio | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tra poche ore inizierà l’ultima partita della nona giornata di Serie A 2022/23. Questo sera alle 20:45, allo Stadio Franchi, il pubblico potrà assistere a. Entrambe le squadre sono reduci dagli impegni europei settimanali, quindi arriveranno alla partita con importanti strascichi fisici. La differenza la farà tutta lo stato mentale: i viola ritrovano la vittoria dopo alcune giornate di magra, mentre gli ospiti vorranno rifarsi per il pareggio in Europa League. Ladecide di giocare con i suoi migliori undici del momento. Milenkovic e Quarta davanti a Terracciano, salvaguardati da Amrabat in mediana. I due autori dei gol in Conference, Jovic e Kouame, partiranno entrambi titolari. Negli ospiti torna titolare in difesa Patric, dopo il grande inizio di stagione a protezione della porta di Provedel. Vecino ...