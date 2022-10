Fiorentina-Lazio | le pagelle di CM | davvero Cabral non vale questo Jovic? Zaccagni il migliore | che Provedel

E pensare che era stata laa farsi pericolosa ad inizio partita , soprattutto con Jovic ... A inizio ripresa laha una grande chance per chiudere anticipatamente il match ma capitan ...Lasurclassa laal Franchi di Firenze con un netto 4 - 0 che porta i biancocelesti al terzo posto in classifica a soli tre punti dalla capolista Napoli. Una gara dominata dalla ...Togliendo la Lazio che è la bestia nera della Fiorentina e del sottoscritto, penso che abbiamo fatto delle ottime partite quest'anno. Siamo a -6 punti dallo scorso anno, i punti si recuperano ma ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Franchi dopo il pesante 0-4 a domicilio subito dalla Lazio. "Stasera ci ha portato in dote un grande primo ...