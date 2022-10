Fiorentina-Lazio | le pagelle di CM | davvero Cabral non vale questo Jovic? Zaccagni il migliore | che Provedel | Serie A

(Di lunedì 10 ottobre 2022) 2022-10-10 23:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:0-4Terracciano 6: Anche oggi può poco sui gol subiti: il primo è una dormita di reparto su calcio piazzato, nel secondo è bravoa sfruttare un’indecisione di Quarta. Molto sfortunato Dodo 6: Il brasiliano, titolare a quasi un mese dall’ultima volta, è ildella retroguardia gigliata. Sulla sua fascia lasfonda poche volte, cala sul finire ma la prestazione resta comunque positiva. Martinez Quarta 5: Parte bene ma col passare del tempo palesa i limiti visti inprimo spezzone di stagione. Nonostante il temperamento arriva in ritardo su quasi tutti i palloni, come in occasione del raddoppio di. Igor 5: Continua a ...

FIRENZE - "Laha avuto i palloni per pareggiare, ma abbiamo sofferto con umiltà. Una partita post Europa si è fatta sentire e loro sono calati più di noi perché dovevano rimontare. Il segnale della ...E pensare che era stata laa farsi pericolosa ad inizio partita , soprattutto con Jovic ... A inizio ripresa laha una grande chance per chiudere anticipatamente il match ma capitan ...Lazio sempre più in corso per le prime posizioni, Fiorentina in caduta libera. E' questo il verdetto del Monday Night della nona giornata di Serie A, dove al Franchi la squadra di Italiano ha ...Dopo la vittoria contro la Fiorentina Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Loro hanno avuto le palle per pareggiare la partita, se lo avessero fatto cambiava radicalmente la gara. Abbiamo ...