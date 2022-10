Fiorentina Lazio | i convocati di Sarri | torna disponibile un difensore

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’allenatore biancoceleste ha diramato la lista deiperdi questa sera,unMaurizio, allenatore della, ha diramato la lista deiin vista della sfida di questa sera contro la. Per i biancocelesti èto a disposizione ilCasale. Di seguito la lista completa. Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

