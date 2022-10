Fiorentina-Lazio 0-4 | Sarri | “Siamo dei maratoneti”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Maurizio, tecnico della, ha commentato il matchdalla sala stampa del Franchi. Il momento positivo dellain campionato continua: nel posticipo che chiude la nona giornata di Serie A i biancocelesti vincono per 0-4 in casa della Viola e volano al terzo posto. La squadra incassa la quarta vittoria di fila e raggiunge Milan e Udinese a quota 20 punti. Nella prima frazione di gioco è laa costruire, ma Jovic e compagni sprecano occasioni e così Vecino (11?) e Zaccagni (25?) puniscono Terracciano di testa. Nel secondo tempo, nonostante gli uomini di Italiano provino a reagire, gli aquilotti blindano il match con Luis Alberto (86?) e Immobile (91?).commenta: “Bisogna ...

Il poker della Lazio in casa della Fiorentina nel posticipo della nona giornata, certifica ancor di più l'ottimo momento dei biancocelesti che occupano insieme all'Udinese il terzo posto della classifica, a soli tre ... La Lazio trova il poker vincente con Ciro Immobile che regala un'altra sua perla pregiata. Il capitano biancoceleste su un tacco magistrale di Milinkovic firma il 4-0 contro la Fiorentina, gol che ne ... La Lazio stende la Fiorentina 4-0.