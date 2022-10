Fiorentina Lazio 0-3 LIVE | Luis Alberto cala il tris!

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Al Franchi, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi si affrontanonel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-3 MOVIOLA 1? Inizia il match al Franchi. 3? Grande occasione per lacon Jovic che calcia, Provedel in due tempi rischiando anche la papera. 11? GOL DELLA! Vecino stacca su corner e porta in vantaggio la. 17? Mancino di Ikonè che termina sull’esterno della rete.comunque in partita. 23? Giallo per Amrabat che ferma con le brutte una ripartenza di Lazzari. 24? GOL DELLA ...