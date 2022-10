Fiorentina | Italiano | “Sconfitta per 4-0? Risultato bugiardissimo Bisogna archiviare e reagire”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Vincenzoha parlato nel post gara della sfida contro la Lazio, persa per 4-0. “Nei primi dieci minuti potevamo fare tre gol. Loro sono forti, noi paghiamo la nostra poca concretezza. Se oggi devo fare un’analisi della partita l’unica cosa da cancellare sono stati gli ultimi dieci minuti della partita. Ilfinale è. Non si può uscire dal campo con uncosì, ci è mancata quell’incisività ti permette di indirizzare le partite”. Poi ha aggiunto: “Fra tre giorni abbiamo un’altra gara, ma faremo come sempre:. Oggi ci prendiamo i fischi e la delusione del nostro pubblico che è la cosa che mi fa più male”. SportFace.

