Filippo Ganna | ritorno al futuro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Spiegare perché sabato eravamo tutti lì incollati a vedere un uomo che girava per un’ora intera in un velodromo da solo, senza avversari, è molto più complicato di quanto possa sembrare. Semplicisticamente si potrebbe dire che è perché si fa così da un sacco di tempo. Il Record dell’Ora si è imposto quasi subito come il simbolo più alto del ciclismo, la prova più estrema. Spingere per un’ora alla massima velocità possibile è uno sforzo che un ciclista riesce a preparare e ad affrontare due o tre volte al massimo nell’arco di un’intera carriera. Fisicamente – com’è ovvio – ma anche mentalmente, nella preparazione e nell’idea, malsana e folle, di dover correre per un’ora in tondo, a testa bassa, senza orizzonti da raggiungere ma tornando sempre inevitabilmente nello stesso punto. Più in profondità, quindi, forse quello che ci attira è proprio il fatto che non ci sia motivazione ...