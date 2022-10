(Di lunedì 10 ottobre 2022), 10 ott. (Adnkronos) - Da oggi dueCaravaggio entrano in servizio sulla lineaNord-, in aggiunta ai due che già vi circolano dallo scorso 5 settembre. Lo rende noto, precisando che, complessivamente, sale a 20 il numero delle corse effettuate da lunedì a sabato daiconvogli ad alta capacità sulla linea, cioè più del 20% del servizio complessivo. La domenica e nei festivi, 12 corse saranno effettuate dai Caravaggio. Icircolano frain composizioni di cinque ...

La Svolta

... però, nessuna traccia dell'autobus , nonostante il portale delleindicasse solo dieci ... Tutto questo dopo aver consultare i giornali locali e soprattutto gli avvisi disul loro sito ...I lavoratori disciopereranno sabato 8 e domenica 9 ottobre . Non sono previste fasce di garanzia . Lo stop ... arriveranno a destinazione, spiegano le, i mezzi di trasporto con un ... Ultimo'ora: Ferrovie: Trenord, 'due nuovi treni su Milano Cadorna-Varese N.-Laveno Mombello Lago' (FERPRESS) – Milano, 10 OTT – Da oggi due nuovi treni Caravaggio entrano in servizio sulla linea Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago, in aggiunta ai due che già vi circolano dallo scorso 5 ...Nonostante la crisi globale. Aumento dell'80% dei traffici intermodali movimentati e del 40% dei treni operati quest'anno.