Ferrovie in Germania | i sospetti del sabotaggio russo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Due cavi recisi a cinquecento chilometri di distanza, sicuramente da qualcuno che sapeva quello che faceva, e poi l’ipotesi di un’azione diguidata da uno stato estero. Due sono le probabili piste da seguire nel giallo del blocco dei treni del Nord delledella. La criminalità politica e la mano di un altro stato. Nella mattinata di sabato scorso, a causa del taglio ai cavi del sistema di telefonia mobile, indispensabile per consentire la circolazione su ferro, la Deutsche Bahn ha dovuto bloccare la circolazione ferroviaria per tre ore, in quattro Laender del nord (Amburgo, Brema, Bassa-Sassonia e Schleswig-Holstein). Dopo Nord Stream, questo è il secondo attacco a un’infrastruttura strategica. L’indagine della Staaschutin-Photo Credits: ...