Fashion Show di Roberta Bacarelli presso l’HBtoo

Leggi su ilblogdigio

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Martedì 11 ottobre sfilano in passerella ala Coroglio gli abiti della collezione Fall Winter 2022/23 diintitolata Come un ragazzo. L’ispirazione arriva dal titolo di una canzone degli anni Settanta… “Come un ragazzo capelli in su porto il maglione che porti tu e con la cinta mi tengo su i pantaloni…”. Le strofe Il Blog di Giò.